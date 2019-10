"On croise des voitures avec un seul phare" : la prévention routière de l'Indre sensibilise les automobilistes

Dans le hall du parc des expositions de Châteauroux, la file d'attente des voitures se rallonge. Tour à tour, les véhicules sont inspectés par deux bénévoles de l'association Prévention Routière. Les feux avants, les feux arrières, les clignotants, les phares : tout est passé au peigne fin. "Parfois, il n'y a qu'un phare qui marche. Certains roulent pendant deux ans avec des feux mal réglés, entre chaque contrôle technique", déplore Michel Pinoteau.

Certains ajustements peuvent être réalisés gratuitement sur place. Mais pour des réparations plus importantes, il faut aller en garage. "Ma voiture passe le contrôle technique la semaine prochaine, donc j'ai voulu prendre mes précautions. Je travaille souvent le soir, je croise des voitures où les phares ne sont même pas allumés. Je trouve ça dangereux", explique Sabrina.

À en croire les bénévoles de la prévention routière de l'Indre, les automobilistes ne font pas encore suffisamment attention au fonctionnement des phares. "Les gens ne se méfient pas. Ils n'y pensent pas avant de prendre la route", confirme André Tessier. "C'est pour ça qu'on voit beaucoup de phares grillés quand on roule la nuit. Il faut prendre ses précautions", insiste ce bénévole.

L'hiver arrive, la nuit tombe plus vite, on va rouler beaucoup plus avec les phares"