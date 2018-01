La Seine continue de monter et la SNCF a décidé de couper la circulation du RER C dans Paris. Ce mercredi et au moins jusqu'à vendredi, le RER C ne dessert plus le tronçon entre Austerlitz et Henry Martin et Javel. La ligne 10 du métro et le bus 63 ont été renforcés.

Paris

Le RER C est coupé depuis mercredi matin et au moins jusqu'à vendredi. Pour garantir la sécurité des personnes et des installations, la SNCF a décidé d’interrompre la circulation sur sept gares intra-muros de la ligne C. Les gares de Saint-Michel Notre Dame, Musée d’Orsay, Invalides, Champ de Mars, Avenue Président Kennedy, Boulainvilliers sont fermées ainsi que la gare Pont de l’Alma qui était déjà fermée pour travaux.

Alain Krakovitch, le directeur général SNCF Transilien, qui était sur France Bleu Paris ce mercredi à 7h15, a expliqué pourquoi cette coupure avait été décidée. Dans la nuit de mardi à mercredi, il indique que la SNCF, à cause de la montée des eaux de la Seine, a dû "fermer les bouches d'aération pour protéger les installations. A cause de cela on ne peut plus circuler sur le tronçon central du RER C".

Selon Vigicrue, rappelle Alain Krakovitch, la Seine devrait monter à plus de 6 mètres et il précise que la SNCF "a une règle très précise. Quand on sait que la Seine risque de passer au-dessus de 5,70 mètres, on doit protéger nos installations et donc on ne peut pas faire circuler de train". Quand la Seine descendra en dessous de 5,70 mètres, il faudra d'abord faire une série de vérifications, indique le directeur général SNCF Transilien, avant de refaire circuler les trains sur cette ligne.

Des protections sur d'autres lignes

La SNCF a protégé d'autres lignes qui pourraient être inondées. Les agents ont posé de gros parpaings pour protéger les voies en particulier de la ligne B, de la ligne J sur la banlieue Saint-Lazare et de la ligne R dans le Sud Est de la région parisienne. Pour l'instant, ces lignes ne sont pas touchées, affirme Alain Krakovitch.

Une ligne de métro et un bus renforcés

"On a voulu maintenir le plus de trains possible", précise Alain Krakovitch. Sur la ligne C, les trains vont jusqu'à Austerlitz à l'Est, jusqu'à Henry Martin au Nord et jusqu'à Javel à l'Ouest. Une fois dans Paris, les voyageurs peuvent utiliser la ligne 10 du métro qui a été renforcée avec une fréquence toutes les trois minutes. La ligne du bus 63 a aussi été renforcée.