CTS : il est désormais possible de recharger ses tickets et abonnements via son smartphone

Il était déjà possible d'acheter ses tickets de bus et tram via son mobile , il est désormais possible de recharger sa carte Badgeo (et celles des autres) en tickets et abonnements avec son téléphone. La CTS a présenté les nouvelles fonctionnalités de son application mobile lundi 23 août.

ⓘ Publicité

Le portable devient "un distributeur de poche"

La principale nouveauté de cette rentrée, c'est qu'il est donc possible désormais de recharger sa Badgeo depuis son mobile. Concrètement, en passant votre carte devant votre téléphone, vous aurez la possibilité d'acheter directement des tickets et abonnements. Votre portable devient "un distributeur de poche" selon les mots de la CTS. Vous pourrez en effet recharger d'autres cartes Badgeo via votre mobile, pour aider par exemple celles et ceux qui ont du mal avec le numérique.

Il faut pour cela mettre à jour l'application (précisément la version 3.6). Cette nouvelle fonctionnalité marche avec 98% des téléphones en circulation selon la CTS. Il faut cependant être muni des nouvelles générations de carte Badgeo, celle avec un petit kangourou au dos. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez procéder à un échange gratuit en boutique CTS.

L'objectif c'est, entre autres, de réduire l'affluence au moment de la rentrée. Au total, 600 000 personnes ont téléchargé l'application selon la CTS. Les achats de tickets par téléphone via la fonction "départ immédiat" représentent un peu plus de 10 % des achats de tickets à l'unité.