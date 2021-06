Cure de jouvence pour le réseau des bus Horizon de Châteauroux Métropole

Six nouveaux bus, dont deux articulés remplacent des véhicules vétérans du réseau Horizon de Châteauroux Métropole.

Six autobus flambants neufs font leur arrivée dans la flotte de véhicules Horizon de l'agglomération de Châteauroux. Deux bus articulés de 18 mètres sont affectés à la ligne n°1. Chacun d'entre eux pourra transporter 34 personnes assises, 134 debout en plus de deux emplacements pour les usagers en fauteuil roulants ou poussettes. Les quatre bus standards proposent 24 places assises et 87 debout.

L'investissement de 1,9 millions d'euros permet de remplacer 6 bus vieillissants avec en moyenne 610 000 km au compteur. Un nouveau dépôt aménagé dans l'ancienne usine Cerabati accueillera les véhicules en fin d'année.