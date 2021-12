"Cyclistes, brillez et scintillez ! " : dans la Manche, des associations fêtent l'hiver à bicyclette

La nuit du 21 au 22 décembre est la nuit la plus longue de l'année, une date symbolique qu'ont choisit plusieurs associations de défense de la petite reine pour montrer qu'on peut faire du vélo toute l'année. Elles appellent à des rassemblements festifs et balades nocturnes à Saint-Lô et Coutances

"Cyclistes, brillez et scintillez ! " Ce mardi 21 décembre, c'est la nuit la plus longue de l'année , la lumière ne dure que quelques heures puisque le soleil se lève à 9h01 pour se coucher à 17h04. L'entrée dans l'hiver, une date symbolique qu'ont choisit plusieurs associations de défense de la petite reine pour montrer qu'on peut faire du vélo toute l'année Dans le centre Manche, les associations V'Lo à Saint-Lô et les Roues Libres en Coutançais lancent " Fête de l'hiver, faites du vélo " , un appel à une balade nocturne ce mardi 21 décembre pour tous les amoureux du deux roues : les cyclo-sportifs, les vététistes, les promeneurs du dimanche, celles et ceux qui utilisent le vélo pour aller au travail.

Etre bien équipé, et visible

Un rendez-vous d'abord festif pour rassembler les cyclistes du quotidien et les cyclistes du dimanche, mais ce n'est pas tout explique Patrick Laisné, co-président de l'association saint-loise V'lo " On a voulu montrer que le vélo ce n'est pas seulement l'été, mais ça peut être toute l'année, si on est bien équipé. Mais en hiver on a aussi la contrainte de la luminosité et de la nuit qui tombe vite, on va donc en profiter pour sensibiliser chacun, pour être visible."

Il faut avoir des vêtements clair, fluo et un gilet ainsi que des lumières sur son vélo.

On peut très bien pédaler en hiver et en sécurité veulent rappeler à l'occasion de cette journée d'hiver les deux associations. l'occasion aussi de rappeler que les aménagements sont en général insuffisants dans la Manche pour sécuriser les déplacements des cyclistes

Si vous êtes intéressés, le rendez-vous est fixé ce mardi 21 décembre à 18h Plage Verte St-Lô et à Coutances, à 18h30 place du parvis avec vélo équipés de lampes, photophores, ampoules et clignotants.