"Cyclistes, brillez !", Vél'Oxygène Reims lance son opération pour apprendre à rouler en toute sécurité

Au mois de novembre, quand la nuit tombe de plus en plus tôt et que les routes deviennent glissantes, "les cyclistes n'ont pas le réflexe de mettre leurs lumières". C'est pour sensibiliser les usagers des vélos à l'importance de voir et, surtout, d'être vus, que l'association rémoise Vél'Oxygène lance ce lundi son opération "Cyclistes, brillez !"

Comme chaque année, des bénévoles vont interpeller des cyclistes, pendant une semaine, pour leur donner des conseils et leur fournir, en cas de besoin, un kit comprenant notamment des lumières et des gilets fluorescents. Une campagne de sensibilisation qui a fait ses preuves, selon l'un des bénévoles de l'association. Joël Plessiez, qui coordonne cette opération depuis plusieurs années, assure sur France Bleu Champagne-Ardenne ce lundi, qu'en "quatre ans, grâce à ces interventions, on est passé de 21 à 60% de personnes bien éclairées".

Des équipements obligatoires par tous les temps

Joël Plessiez rappelle qu'en roulant de plein jour, la réglementation française oblige les cyclistes à être équipés de catadioptres : un blanc à l'avant, et un rouge à l'arrière, ainsi que ceux dans les rayons et sur les pédales. "Mais quand le temps devient plus sombre ou qu'il y a du brouillard, l'équipement obligatoire reste une lumière, clignotante ou fixe, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière", insiste le bénévole.

L'association Vél'oxygène tâchera de rappeler ces consignes aux cyclistes qu'ils croiseront, à Reims, cette semaine. Des bénévoles se trouveront en fin d'après-midi, ce lundi, dès 17h30, au niveau du Pont de Vesle. Ils seront ensuite Place Aristide Briant mardi 15 novembre, devant l'Office de tourisme mercredi, Place d'Erlon jeudi et enfin, sur les Hautes-Promenades ce vendredi.