Cyclistes : les contrôles routiers vont s'intensifier dans le centre-ville de Bordeaux

Attention ! Si vous prenez votre vélo régulièrement pour vous déplacer à Bordeaux, à partir de cette semaine et tout l'été, les contrôles routiers vont s'intensifier pour les cyclistes. Les agents de la police municipale vont multiplier les opérations coup de poing pendant l'été.

Ce jeudi après-midi, 6 agents de la police municipale à vélo sont postés au carrefour de la place Pey Berland à l'ange du cours d'Alsace Lorraine et la rue Duffour Dubergier. Ils traquent les infractions au code de la route et arrêtent les cyclistes sur le bord de la route. Nouri par exemple, conduisait avec ses deux écouteurs dans les oreilles. Les policiers lui ont demandé de les retirer sous peine de le verbaliser : 135 euros d'amende. Conducteurs à vélo vous êtes désormais prévenus, le montant est identique, si vous roulez sur un trottoir ou si vous grillez un stop ou feu rouge par exemple.

135 euros si vous roulez avec vos écouteurs

Des opérations vont être menées tout au long de l'été sur des points dits "sensibles". Par exemple sur le cours Victor Hugo, la place Pey Berland, la place Bir-Hakeim ou encore la place Gambetta. Ces interventions seront des opérations coup de poing de quinze minutes. Elles auront lieu surtout aux heures de pointe.

Diminuer le nombre d'accidents

Pour autant, Nicolas Andreotti, directeur de la police municipale à Bordeaux, l'assure l'objectif c'est surtout de faire de la dissuasion : "Le but c'est de mettre en place des bons comportements parce que ces derniers mois les accidents qui mettent en cause les deux roues motorisés et non motorisés se sont multipliés et malheureusement les décès ont touché fréquemment des utilisateurs de deux roues".

Bientôt davantage de pistes cyclables ?

Mais dans certains quartiers de la ville, les voies ne sont pas aménagées pour les cyclistes et la signalisation est un peu floue. Jean-Louis David, en charge de la vie urbaine à la mairie de Bordeaux l'admet volontiers : "On essaie d'améliorer partout où on le peut la voierie, les bandes cyclables, les espaces dédiés etc. mais ça mettra quelques mois et même quelques années pour être à niveau".