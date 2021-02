D'ici 2026, la Métropole de Tours promet 100 kilomètres de nouvelles pistes cyclables

Bientôt un nouvel itinéraire cyclable est-ouest pour faciliter les déplacements à vélo dans la métropole. L'objectif de Tours métropole est clair : posséder un bon réseau cyclable métropolitain. Cela commence par cet itinéraire de 19 kilomètres entre Saint-Etienne de Chigny et Rochecorbon, dont les travaux ont démarré le 8 février dernier à Fondettes. Le chantier du premier tronçon de 2400 mètres de cet itinéraire devrait être fin prêt pour la fin du mois de mai. Il y aura une bande cyclable de trois mètres, colorée "d'une teinte spéciale", le long de la chaussée et séparée par une bande de gazon d'environ 1m25. Ceci afin d'avoir une bonne compréhension de la différence entre la chaussée et la future piste cyclable et afin d'éviter la toute confusion entre automobilistes et vélos.

Vers de nouveaux axes au sein de la métropole

Tours Métropole va d'ailleurs créer de nouveaux axes au sud et au nord de la métropole... "Un autre chantier devrait démarrer cette année sur le plateau sud, l'itinéraire rejoindra Saint-Avertin, Chambray-lès-Tours, Joué-lès-Tours, Ballan-Miré et Druyes" confie Christophe Boulanger, vice-président de Tours Métropole en charge des mobilités et du schéma cyclable. Il dit aussi étudier la piste d'un axe nord-sud reliant Chanceaux-sur-Choisille-Tours-Chambray-lès-Tours jusqu'à la Vallée de l'Indre. Cet axe répondra aussi à un "besoin touristique", puisqu'il suivra les traces du chemin pour aller à Saint-Jacques de Compostelle. Côté métropole, on espère des travaux à la fin de l'année 2021, mais ce ne sera pas évident.

La métropole espère avoir 140 km d'itinéraire cyclable de qualité d'ici 2026 et ainsi construire 100km de nouvelles voies avant cette échéance.