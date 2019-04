D'importants changements à Montpellier dans le trafic des trains pour le week-end de Pâques

Les trains TGV, Intercité ni Ouigo ne circuleront pas durant ce week-end de Pâques en gare Saint-Roch à Montpellier. Ils seront tous déviés vers la nouvelle gare Sud de France à cause de travaux réalisés par la SNCF entre Montpellier et Nîmes.

Montpellier, France

Le week-end de Pâques rimera sans doute avec grosse pagaille pour le trafic des trains à Montpellier. Anticipation et patience seront sans doute les maîtres mots à partir de ce vendredi 23 heures jusqu'à lundi 11 heures. L'ensemble des TGV, Intercité et Ouigo seront déviés vers la gare Sud de France. Aucun TER ne circulera entre Montpellier et Nîmes durant le week-end. La faute à d'importants travaux réalisés par la SNCF pendant ces trois jours.

La crainte d'une pagaille

Le nombre de trains par jour va plus que doubler en gare Sud de France. "De 24 trains nous allons passer à 50 ce week-end" s'exclame Philippe Saurel. "Il y a un vrai risque d'engorgement" prévient le Maire de Montpellier.

Plus de navettes, plus de parking

Les navettes Tam qui permettent de relier la gare Sud de France à Odysseum et donc au tram seront renforcées. Dès ce vendredi soir, leur fréquence va augmenter. Il y aura plus de bus et plus souvent : un toutes les 10 minutes entre 6h et 20h30 samedi, dimanche et lundi. Pour les voyageur qui viennent en voiture à la gare, un second parking sera exceptionnellement ouvert ces trois jours, c'est-à-dire 660 places de plus pour atteindre une capacité total de 1.200 places. Le stationnement sera totalement gratuit pour le week-end de Pâques. Enfin qui dit plus de voyageur dit risque d'embouteillage aux accès de la gare. Deux grandes avenues au nord et au sud de la gare viennent d'ouvrir pour fluidifié la circulations.