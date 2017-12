D'importants retards en gare de Poitiers après la panne à Paris Montparnasse

Une douzaine de trains supprimés en Nouvelle-Aquitaine et jusqu'à 2h30 de retard ce dimanche soir à Poitiers après la panne de signalisation en gare de Paris Montparnasse. La plupart des trains à destination de Montparnasse ont été déroutés vers la gare d'Austerlitz.

Bien mauvaise surprise en gare de Poitiers ce dimanche soir. Certains trains sont supprimés, d'autres affichent un retard allant de 30 minutes à 2h30. Juliette vient d'apprendre qu'il y avait un problème en gare Montparnasse à Paris : "C'est embêtant".

C'est d'autant plus embêtant car beaucoup se rendent à Paris pour aller travailler. C'est le cas de Bertrand. S'absenter du travail est "impossible" selon lui. Pour Christelle, cela impliquerait "de poser une demi-journée et ça aurait été vraiment compliqué."

Mais tous les deux se félicitent de la façon dont le personnel en gare de Poitiers gère les choses. "On me trouve une solution. Ça sera dans un train sans place assise mais au moins je pourrai être au boulot lundi" indique Bertrand. Christelle, elle, va jusqu'à Montauban, elle devra faire deux correspondances et arrivera deux heures plus tard que prévu. C'est loin d'être un problème pour elle :" tant qu'on me trouve une solution ça me va."

Et puis il y a ceux qui prennent leur mal en patience en attendant leur train qui affiche 2h30 de retard. C'est le cas de Christian : "j'ai été boire un café, j'ai acheté de la lecture." Le retour à la normale est prévu d'ici lundi matin. Pour obtenir des informations et savoir si vous êtes concernés : sncf.com