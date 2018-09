Nantes, France

Ces travaux auront un impact sur la circulation dans les deux sens. La réduction du nombre de voie dans le sens Nantes-Cholet sera limitée aux trois premiers jours de travaux, c’est-à-dire du lundi 24 au mercredi 26 septembre.

Dans le sens Cholet-Nantes, la réduction à une voie pour l’insertion sur le périphérique se fera depuis l’échangeur "1.A" (Basse-Goulaine).

Soyez prévoyants sur ce secteur très emprunté, les temps de parcours risquent d’être allongés.

