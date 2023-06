D'importants travaux commencent sur la ligne TER entre Amiens et Rouen pour plusieurs mois

C'est le plus important chantier ferroviaire dans les Hauts-de-France cette année et il débute ce lundi. Une partie des rails de la ligne TER entre Amiens et Rouen va être remplacée. Le projet s'élève à 70,3 millions d'euros et est entièrement financé par SNCF Réseau.

Plus précisément, les travaux s'effectueront sur une cinquantaine de kilomètres, dans les deux sens, d'Amiens jusqu'à Serqueux, en Seine-Maritime. Dans la Somme, dix communes sont concernées par le chantier, entre Amiens et Poix-de-Picardie : Pont-de-Metz, Salouël, Saleux, Vers-sur-Selles, Bacouel-sur-Selle, Namps-Maisnil, Moyencourt-lès-Poix, Frémontiers, Famechon, Blangy-sous-Poix.

Des bus prévus par la SNCF

La ligne qui relie Amiens à Rouen sera donc fortement perturbée pendant plusieurs mois, puisque les travaux ne doivent prendre fin que le 16 décembre. À moins de voyager tôt le matin ou en toute fin d'après-midi, les Samariens qui veulent emprunter la ligne devront prendre un bus. Il est possible de réserver son billet sur le site de la SNCF , mais le trajet est plus long qu'en train : comptez 2h30 de bus environ pour un trajet Amiens-Rouen.

Les travaux sont aussi divisés en plusieurs phases :