Daniel, garagiste à Coulombiers et dépanneur sur l'A10 prêt pour le chassé-croisé de l'été

Sur les routes, ce samedi est classé noir par Bison Futé dans le sens des départs. Lui sera sur le pont. Daniel Renaud, garagiste à Coulombiers, dans la Vienne, est dépanneur agréé sur l'autoroute.

25 ans que Daniel Renaud, garagiste à Coulombiers dans la Vienne, intervient sur l'autoroute A10. Il s'occupe d'un secteur de 20 kilomètres entre Coulombiers et Soudan. Ils sont deux à se relayer sur la zone. Et en ce moment pour Daniel c'est "7 jours sur 7, 24h sur 24. L'été c'est la folie. On passe plus de temps à travailler dans le camion que dans le lit !".

30 minutes pour intervenir

Etre dépanneur agréé sur l'autoroute implique d'être réactif. Grâce aux GPS, la société d'autoroutes peut savoir où il se trouve en temps réél. "On a 30 minutes entre l'appel et la présence sur place, au véhicule en panne", raconte Daniel Renaud.

L'été, il faut parfois gérer plusieurs dépannages en même temps, parler avec des automobilistes étrangers et heureusement : "On a la chance d'avoir les assistances, elles vont prendre en charge le client, dialoguer avec lui et là on va arriver à s'en sortir", précise le garagiste, visiblement pas très à l'aise avec les autres langues.

De plus en plus de roues crevées

Les week-end de chassé-croisé comme celui-ci, c'est entre 20 et 40 interventions pour Daniel Renaud. Cela va de l'erreur carburant au moteur cassé. Et de plus en plus, le professionnel est appelé pour une roue crevée. "Tous les véhicules neufs sont livrés sans roue de secours donc cela fait un potentiel de dépannage en plus que l'on n'avait pas auparavant", constate-t-il.

Et souvent Daniel Renaud est attendu comme le sauveur. "Souvent les vacanciers ont l'espoir que je leur dise "oui, vous pouvez repartir dans 10 minutes parce que je répare" mais ce n'est pas toujours le cas. Des fois c'est la fin des vacances donc parfois on voit des larmes", raconte le garagiste.

En chiffres. L'an dernier, lors du chassé-croisé, 143 dépannages ont été réalisés sur le secteur de Niort géré par Vinci autoroutes que ce soit sur l'A83 (entre Fontenay-le-Comte et Niort) ou l'A10 (entre Poitiers-sud et Saint-Jean-d'Angély).