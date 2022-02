Dans l'impasse, les défenseurs de la gare d'Argenton interpellent à nouveau à Emmanuel Macron

Après une première douche froide en Septembre dernier, le Comité de défense de la gare d'Argenton-sur-Creuse s'est vu opposer un nouveau refus de la part des autorités ferroviaires lors de la dernière réunion en date du 8 février. Ces usagers réclament toujours une meilleur desserte de leur gare, avec au moins un aller/retour supplémentaire par jour. Après avoir obtenu des avancées de la part des autorités, ces dernières étaient finalement revenu en arrière il y a six mois. Depuis, rien ne bouge. Le comité vient donc d'adresser un courrier à Emmanuel Macron, et à son Ministre des transports Jean-Baptiste Djebbari.

Un dialogue rompu

Ces courriers font suite donc à la dernière réunion de suivi qui a réuni des représentants des usagers, de la Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM), ou encore la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine. Une réunion très âpre selon la présidente du Comité de suivi de la gare d'Argenton-sur-Creuse Martine Irzenski : "Ca a été très violent, on était un peu suffoqués (...) un peu écœurés parce que ca fait quand même maintenant quatre ans que l'on se bat pour notre gare. On demande un aller-retour supplémentaire pour ne pas rester huit heures sans Intercités, entre 8 h et 18 h. Et là, la DGITM, d'une façon tout à fait violente, vraiment brutale, nous a dit 'Non. Nous avons décidé que ce serait comme ça. Vous n'aurez que trois allers-retours, et pas un de plus et on ne reviendra pas sur notre décision. Sans nous donner aucun argument technique ni explication".

Des travaux sur la POLT qui ne bénéficient pas à la gare d'Argenton

Les membres du Comité de défense déplorent des travaux engagés sur la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse (POLT) qui ne bénéficierait qu'aux "principales agglomération de la ligne, au détriment des territoires ruraux". Les défenseurs de la gare d'Argenton-sur-Creuse souligne que les ventes de billets sont en progression d'environ 1% dans leur commune, là où elles seraient au contraire en baisse dans les autres traversées par la ligne POLT. Avec pour certaine gares jusqu'à 26% de ventes en moins. Un argument de plus pour réclamer un arrêt supplémentaire, "afin de répondre à l'absence de desserte pendant huit heures en milieu de journée" détaille le comité dans son courrier adressé au Ministre délégué aux transports.