Un axe de 4,5 km qui aura nécessité trois ans de travaux et qui devrait permettre de désengorger le centre-ville de Flers, emprunté par de nombreux véhicules.

Flers, France

Pour comprendre le problème, il suffit de regarder sur une carte. Rejoindre Vire depuis Argentan, ou inversement, suppose presque obligatoirement de passer par le centre-ville de Flers, située pile au milieu du trajet. Les poids-lourds, notamment, n'ont pas le choix. Résultat, des rues souvent engorgées. Cette nouvelle rocade, inaugurée le lundi 5 mars, devrait leur offrir une solution en reliant la RD924 et la RD962.

Mise en service le 20 mars

Le ruban a été coupé par Hervé Morin, le président de la région Normandie, en présence de Christophe de Balorre, le président du département, et pourtant, l'axe ne sera pas ouvert aux usagers avant le 20 mars. Il reste quelques travaux de signalisation à faire et de sécurisation à faire, ils ont pris du retard à cause de la météo capricieuse des derniers jours.

Cette portion de route correspond à une partie d'un chantier plus vaste : la mise à deux fois deux voies de l'axe reliant Flers à Argentan, qui devrait être mise en service fin 2022. "Cela va permettra à tout l'Ouest du département de bénéficier d'une desserte améliorée", a estimé Yves Goasdoué, le maire de Flers. L'objectif, rapprocher sa ville du Calvados et de Caen, notamment aux contournements à venir de Thury-Harcourt et de Condé-sur-Noireau.