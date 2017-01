Dans l'Yonne, attention aux sorties de piste

Verglas, brouillard, et premier flocons de neige, les conditions climatiques peuvent être très dérangeantes sur les routes de l'Yonne en ce moment. Il faut donc s'équiper correctement pour se rouler en sécurité en hiver.

Les sorties de piste ont été nombreuses dans l'Yonne ces derniers jours. Notre département est régulièrement en vigilance jaune pour le verglas, le brouillard s'installe, et les premiers flocons sont même tombés en ce début 2017. Alors on fait attention, et on chausse bien sa voiture, comme le conseille Youssef Mazouz, qui gère le Centre Pneumatique, à Appoigny.

"Il faut vérifier l'usure et le gonflage des pneus. (...) On n'a pas trop de neige ici, alors les gens n'y pensent pas toujours." — Youssef Mazouz, garagiste à Appoigny

Il faut également penser à vérifier l'état de sa batterie : en effet, elle est beaucoup sollicitée en période de grand froid, notamment à cause du chauffage et de l'éclairage.

Youssef Mazouz au Centre Pneumatique d'Appoigny, et Christophe Lepers chez Citroën à Auxerre, conseillent quelques vérifications primordiales en hiver

L'éclairage justement, c'est une question importante, qui préoccupe notamment les gendarmes. Le brouillard s'est installé, et trop d'automobilistes roulent avec des feux endommagés. De plus ils vous conseillent de lever le pied, et de faire attention près de chez vous, car 80% des accidents corporels se passent dans un rayon de 20 kilomètres autour du domicile, sur des routes familières.

Le commandant Eric Duhenne appelle à la prudence sur les routes en ces temps de grand froid

Alors certains conducteurs sont toujours très prudents Jean-Claude a fait toutes ses vérifications avant l'hiver, mais il estime que cela ne suffit pas.

"J'essaye de toujours être prudent, et d'adapter ma vitesse en fonction de la circulation" — Jean-Claude, automobiliste auxerrois

Réécoutez le reportage :

Prudence sur les routes de l'Yonne : face au verglas et aux premières chutes de neige, on s'équipe en conséquence