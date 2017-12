Après le terrible drame de Millas, près de Perpignan, qui a fait au moins cinq morts et plusieurs blessés, la question de la dangerosité des passages à niveau se pose. Dans l'Yonne, deux passages sont considérés comme dangereux.

L'effroyable accident d'un bus scolaire heurté par un train sur un passage à niveau à Millas, près de Perpignan ce jeudi rouvre le débat sur la dangerosité de ces traversées de voies ferrées. Dans l'Yonne, il y a 112 passages à niveau, dont deux sont considérées "prioritaires", c'est-à-dire potentiellement dangereux. Il s'agit de celui de Coulanges-sur-Yonne et celui de Jonches, tout près d'Auxerre.

Jonches, théâtre d'un accident de bus scolaire

Selon certaines personnes, comme Christian Lemoule, l'adjoint spécial de Jonches à la mairie d'Auxerre, le passage à niveau de Jonches ferait partie des plus dangereux de France. La raison : il est situé sur une route plutôt étroite, très fréquentée, dans un virage. Ce croisement avait d'ailleurs été le lieu d'un accident de bus scolaire qui avait fait 19 blessés. C'était le 14 décembre 2010, soit 7 ans jour pour jour avant le drame de Millas. C'est suite à cet événement que la décision de sécuriser la zone avait été prise : en 2012 la vitesse avait alors été abaissée à 30 km/h dans le secteur et des radars de passage à niveau avaient été installés (4 points retirés sur le permis de conduire et 135€ d'amende en cas de flash).

Plusieurs centaines d'infractions

Mais ces mesures ne suffisent pas à diminuer les risques : la vitesse des automobilistes reste élevée dans ce secteur et les franchissements au rouge sont fréquents : le radar flash plusieurs centaines de voitures chaque année qui traversent les voies ferrées alors que les barrières commencent à s'abaisser.

Face au danger que présente ce passage à niveau, une déviation devrait être créée d'ici à cinq ans. C'est un projet qui a une quarantaine d'années. La déviation serait créée bien en amont du bourg de Jonches, à la sortie du bois de Tureau, au croisement entre la route nationale 77 et la route de Laborde et Moneteau.

Le carrefour entre la RN77 et la route de Laborde/Moneteau serait transformé en giratoire - Carte Google

Le carrefour serait transformé en giratoire et un pont serait aménagé par dessus la voie ferrée. Si pour l'instant rien n'est acté, une réunion entre le maire d'Auxerre et le préfet de l'Yonne devrait avoir lieu au début de l'année 2018, probablement en février. Un calendrier du chantier pourrait alors être établi.

Les travaux seront menés par l'Etat puisqu'il s'agit d'une route nationale. Reste une question, celle du coût de la déviation : selon nos premières informations, elle coûterait au minimum 18 millions d'euros