Dans l'Yonne, les rails font peau neuve

C'est ce que la SNCF appelle une "opération coup de poing" en matière de travaux : aucun train entre Paris et Dijon ce week-end. L'objectif est de permettre des réaliser le changement des voies en gare de Saint-Florentin.

C'est un grand chantier entamé il y a plus d'un mois : la rénovation du réseau ferroviaire entre Paris et Dijon. Et cela passe par l'Yonne. C'est une série de plusieurs train-usine qui font ce travail... et le chantier avance de seulement un kilomètre par jour. Il faut retirer les anciennes traverses, et les remplacer par de nouvelles.

1200 mètres de voie remplacés autour de Saint-Florentin

Beaucoup de travail manuel, sur un chantier très bruyant, soumis à des règles de sécurité draconiennes, car il reste des trains en circulation sur cette portion entre Sens et Paris. Les anciens rails sont ensuite découpés, puis c'est un autre train usine qui est chargé de retirer le ballaste. "Il y a une chaine qui passe sous la voie pour retirer le ballaste", explique Christophe Vandenbrooke, directeur d'opération chez SNCF Réseau.

Les ouvriers de la SNCF sous le train usine pour changer les rails, près de Saint-Florentin. © Radio France - Renaud Candelier

Une obligation de couper la circulation

Entre Laroche-Migennes et Dijon il n'y a donc pas de train ce week-end. Mais c'est une obligation. N'était-ce pas possible la nuit ? "Il y a beaucoup de trains de marchandises qui passent sur cette voie, essentiellement la nuit, affirme Christophe Vandenbrooke. On a préféré un week-end entre samedi midi et dimanche 14h, le moment où il y a le moins de gêne pour les usagers".

"Cela permet d'améliorer la qualité de la voie, et donc la qualité du service rendu aux clients" Christophe Vandenbrooke, directeur d'opération chez SNCF Réseau

Pour Christophe Vandenbrooke, le week-end est le moyen le plus sûr de limiter l'impact sur le trafic Partager le son sur : Copier

Il n'y aura pas de train pas entre Dijon et Laroche-Migennes entre samedi midi et dimanche 14h. "Il faut prendre son mal en patience", conseille Christophe Vandenbrooke. Il vous est conseillé de vous renseigner sur le trafic sur le site internet des TER Bourgogne.

75 kilomètres de rails sont changés au total, 500 ouvriers sont mobilisés. C'est le dernier week-end de perturbation du trafic en Bourgogne.