Dans l'Yonne, les séniors révisent leur code de la route

Le département de l'Yonne organise des stages gratuits de prévention routière dédiés aux séniors. Ils mettent à jour leurs connaissance et reprennent aussi, parfois, confiance en eux. France Bleu Auxerre s'est glissé dans la classe.

Le grand sujet, c'est le rond-point

Ils sont une dizaine de participants, entre 60 et 85 ans et le thème qui les préoccupe le plus c'est le rond point. "C'est le grand sujet", s'amuse Paul Guinant, bénévole à la prévention routière et animateur de l'atelier. Le professeur n'est pas là pour juger ses élèves, il sait que la majorité a passé son permis dans les années 60-70 : "Les giratoires sont arrivés il y a seulement quelques années, il y en a partout. Pour certains c'est un vrai problème d'appréhender cette circulation. Quand il y a plus de deux voies, ils sont décontenancés".

Le sujet qui préoccupe le plus les participants, c'est le rond-point. © Radio France - Valentine Joubin

"Je m'oblige à rouler en centre-ville, je m'entraîne", Lucette, 80 ans.

Edmont, 73 ans, s'est inscrit au stage en se doutant bien que sa conduite n'était pas tout à fait réglementaire. Lorsqu'il aborde un rond point, ce retraité, qui a fait le déplacement depuis le Loiret, a tendance à "couper tout en droit", "Vous roulez sur le terre-plein central?" Lui demande-t-on. "Quasi", avoue le septuagénaire, le sourire aux lèvres. D'autres participants sont, au contraire, de bien meilleurs conducteurs qu'ils ne le pensaient, comme Lucette, 80 ans, "Je ne conduis plus sur autoroute mais je m'oblige à rouler en centre-ville, je m'entraîne avec ces histoires de giratoire.

Le cours, qui dure environ deux heures, se poursuit par une séance de test et un rappel des règles concernant la consommation d'alcool et les médicaments. Rares sont les automobilistes qui regardent les pictogrammes avant de prendre le volant, et cela quel que soit leur âge.

