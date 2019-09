Dans la gare de Valence, la situation se tend à l'espace de vente

Pendant cinq jours la semaine dernière, l'espace de vente de la gare de Valence-Ville était fermé. La CGT explique qu'il n'y a plus que 4 agents et deux guichets, au lieu de 14 agents et quatre guichets auparavant.

Valence, France

"Fermé jusqu'à nouvel ordre". Voilà ce que les clients ont pu lire sur les portes de l'espace de vente de la gare de Valence-Ville mercredi dernier. Entre le samedi 31 août et le mercredi 4 septembre, ils ont dû se contenter des services proposés aux bornes automatiques de la gare : l'espace de vente était fermé.

"De qui se moque-t-on ?, tonne Anne-Marie Ghémard, présidente de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports Auvergne Rhône-Apes. Le nombre de guichets a été extrêmement réduit et on ne peut pas prendre tous les types de billets sur les automates. On a parfois besoin d'une personne pour nous conseiller sur un abonnement complexe, un billet complexe."

En cette période de l'année, beaucoup d'étudiants mais aussi de salariés viennent renouveler leur abonnement. Ils sont nombreux à faire des trajets Valence-Grenoble ou Valence-Lyon régulièrement.

Le message affiché entre le samedi 31 août et le mercredi 4 septembre sur les portes de l'espace de vente - FNAUT Auvergne Rhône-Alpes

Deux guichets fermés

En mai, il y a eu une restructuration à la SNCF. Deux guichets sur les quatre ont fermé à la gare de Valence-Ville. Dix postes ont été enlevés, passant de 14 à 4 agents disponibles pour tenir les guichets.

"Dès qu'il y a un malade, un salarié en congés, on a plus personne pour assurer les guichets", dénonce Sébastien Champion, secrétaire adjoint de la CGT Cheminots à Valence. "On ne respecte pas les usagers et les cheminots, qui n'ont rien demandé. Ils sont en conflit permanent avec les clients."

30 minutes d'attente pour 5 minutes au guichet

Et même quand les guichets sont ouverts, l'attente est très longue. Vendredi vers 15h, la file s'allonge devant les deux guichets. Certains usagers abandonnent en cours de route, d'autres soupirent, agacés. "J'ai attendu 30 pour refaire mon abonnement, ça a duré 5 minutes, témoigne un jeune homme. Moi, j'ai le temps, mais pour des gens pressés, attendre autant pour si peu de temps au guichet, c'est compliqué !"

Même constat pour cette retraité : "D'habitude, je fais tout pour Internet. Là, j'avais une question spécifique. Je me suis dit : « un vendredi après-midi, il doit y avoir personne ». J'ai été très surprise par la longueur de la queue."

De son côté la direction régionale de la SNCF n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet.