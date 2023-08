Dans la métropole d'Orléans les tickets TAO désormais accessibles sur SNCF Connect

Si vous voyagez beaucoup par le train, vous connaissez sans doute l'application SNCF Connect, cet outil qui permet de consulter les horaires de train en ligne, d'acheter des billets, de les télécharger, et de connaître aussi le meilleur trajet pour rejoindre votre destination, depuis votre lieu de travail ou votre domicile. Depuis quelques semaines, il est désormais possible d'acheter aussi des tickets TAO, le réseau de transports publics de la métropole d'Orléans. TAO fait partie des 26 réseaux de transports publics désormais accessibles depuis cette application.

SNCF Connect développe cette offre avec pour objectif de proposer des solutions de transport globales, du domicile jusqu'au dernier kilomètre. Elodie Gendron est responsable des mobilités urbaines chez SNCF Connect : "notre ambition c'est d'être le tout-en-un de la mobilité" explique-t-elle, "et donc de proposer un voyage de bout en bout. Quand on arrive dans une ville, on ne connaît pas forcément le nom du réseau sur place, où se trouvent les bornes ou les lieux d'achat. Là on a tout sur la même application".

Le mode d'emploi est assez simple : au moment de l'achat d'un billet de train, le client se voit proposer d'acheter également un titre du réseau TAO, qu'il peut ensuite télécharger sur son smartphone sous la forme d'un QR Code, qu'il peut ensuite présenter aux bornes dans les trams et les bus du réseau.