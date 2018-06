Vous les vivez et les entendez tous les jours sur France Bleu Nord : les bouchons dans la métropole lilloise sont de plus en plus denses. Dans le Pévèle-Mélantois, 17 maires ont lancé une pétition. Ils demandent la remise en circulation de la ligne de train entre Villeneuve d'Ascq et Orchies.

Comment réduire les bouchons chaque matin et chaque soir dans la métropole lilloise ? Vous vous posez sans doute la question, au volant de votre voiture et à l'écoute de France Bleu Nord, qui s'en fait l'écho et vous informe à chaque instant. Dans le Pévèle-Mélantois, au Sud-Est de Lille, dix-sept maires ont lancé une pétition, qui a déjà rassemblé plus de 1000 signatures.

Ils demandent à la région, à la Métropole européenne de Lille (MEL) et à l'Etat, de se mobiliser, vite, pour remettre en service la ligne de train entre Orchies et Villeneuve d'Ascq. Cette ligne, en mauvais état, a été fermée il y a trois ans. La SNCF estimait que trop peu de voyageurs l'empruntaient.

Il y a une situation d'urgence

Or les maires sont convaincus que, si les horaires correspondent aux besoins, et si la ligne est prolongée jusqu'au métro Pont de Bois, avec des infrastructures adaptées comme des garages à vélo, elle pourrait, en vingt minutes, amener des nombreux usagers au cœur de la métropole lilloise. Des usagers qui abandonneraient alors leur voiture. "Aujourd'hui, il y a une situation d'urgence", alerte le maire d'Anstaing, Etienne Dumoulin. "Il suffit de prendre sa voiture entre 7h30 et 8h30 : les temps sont multipliés par deux, par trois, ou par quatre."

Etienne Dumoulin, maire d'Anstaing

Ce sont tous les habitants de la métropole qui doivent signer la pétition !

Le maire de Cysoing, Benjamin Dumortier, souligne de son côté le coût "_écologique, social et environnementa_l" de ces bouchons. Entre sa commune et Villeneuve d'Ascq, plus de 15 000 voitures prennent la route quotidiennement. "Ce projet-là doit répondre à des problématiques d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Ce ne sont pas que les habitants du territoire qui doivent signer la pétition, ce sont tous les habitants de la métropole, tous ceux qui souffrent des embouteillages !"