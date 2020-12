Dans la rue Charles de Gaulle, à Mayenne, les piétons sont désormais prioritaires sur les voitures

Dans une rue du centre-ville de Mayenne, les piétons sont encouragés à déambuler sur la chaussée et ont donc la priorité absolue sur les vélos et les automobilistes. Une zone de rencontre fait l'objet d'un essai de la part de la municipalité.

La municipalité de Mayenne veut rendre le centre de la ville plus accessible aux piétons. Une zone de rencontre, en cours de création, dans la rue Charles de Gaulle, leur donne en effet la priorité sur les voitures et les vélos.

"Ils sont autorisés et même encouragés à déambuler sur la chaussée pour se réapproprier l'espace public. Cela évite aussi le problème des trottoirs étroits en période de forte affluence dans les magasins" explique la mairie. Un marquage au sol, des petits carrés blancs, a été mis en place pour alerter les habitants, les cyclistes et les automobilistes et cela n'a aucune conséquence sur les places de stationnement.

Cette zone de rencontre sera testée tout au long de l'année prochaine, le temps de recueillir les retours d'expériences et les suggestions de la population.