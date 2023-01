Dans le centre-ville d'Amiens : "roulez au pas" en vélo et trottinette

Dans la zone piétonne du centre-ville d'Amiens, des nouveaux marquages au sol et les panneaux lumineux indiquent aux vélos et trottinettes de "rouler au pas".

6 kilomètres/heure dans le centre-ville d'Amiens. C'est la vitesse que vous devez respecter si vous traversez à vélo ou en trottinette la zone piétonne qui s'étend de la Maison de la Culture à la gare d'Amiens. Sinon gare aux sanctions, prévient la mairie d'Amiens, qui lance aujourd'hui une campagne de sensibilisation intitulée "Roulez au pas".

La mairie d'Amiens prévoit à l'aide de ce pochoir de peindre une quarantaine de ces avertissements dans le centre-ville d'Amiens. © Radio France - Martin Duffaut

Car avant de sévir il s'agit de prévenir. Et cela passe par des marquages au sol et panneaux lumineux "Roulez au pas" que vous pouvez observer dans le quartier. Cette campagne a lieu en réaction à des plaintes d'amiennois·e·s ne se sentant pas en sécurité dans le centre-ville face à des trottinettes et vélos allant trop vite, explique la mairie.

"Je n'imagine pas rouler à 6 kilomètres/heure"

Cette mesure semble pour autant peu réaliste pour les usagers de vélos et trottinettes rencontrés dans le centre-ville. "C'est vraiment très faible 6 kilomètres/heure" réagit Thomas, la quarantaine, qui circule souvent avec un vélo électrique en libre-service. "Quand mon compteur indique 10 kilomètres/heure j'ai l'impression de ne pas avancer, je n'imagine pas rouler à 6" ajoute Gérard, un autre cycliste du quotidien. "Dans ce cas autant descendre de vélo et marcher. Et puis quand je roule, je fais vraiment attention aux piétons."

Ce dernier blâme toutefois le comportement d'autres usagers, circulant trop vite ou trop proche des piétons. "Le problème c'est qu'il y a un manque de respect de la part de certains" explique Gérard. "Mais je ne vois pas comment je peux rouler à cette vitesse-là."