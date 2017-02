Dans le Cotentin, la petite ville de Valognes met au pas son centre-ville

La ville de Valognes, dans le Cotentin, a choisi d'instaurer de limiter la vitesse des véhicules à 20 km/h dans le centre-ville pour donner la priorité aux piétons. Une initiative rare pour une commune de cette taille (6.800 habitants). Rassurant, même si les conducteurs trouvent ça très lent.

Après les zones à 30 km/h, voici celles à 20 km/h. C'est ce qu'a instauré la ville de Valognes (6.800 habitants) sur ses deux principaux boulevards. Une signalétique prévient les automobilistes d'une zone de partage, où les piétons ont la priorité. "En entrant dans la ville, c'est 50 km/h, détaille le maire Jacques Coquelin. Puis 30, puis 20. C'est une décélération progressive pour signaler aux automobilistes qu'ils entrent dans une zone fréquentée par plusieurs types d'usagers."

Les premiers tests remontent à 2013. Depuis un an, le cœur de ville est entièrement ralenti. Pas anodin, alors que chaque jour, entre 5.000 et 6.000 véhicules circulent sur ces axes. Le maire explique le concept :

C'est une nouvelle approche de la circulation en ville. D'ordinaire, ce sont les grandes agglomérations qui le mettent en place. Nous, nous avons constaté que les jours de marché, piétons, cyclistes et automobilistes partageaient la chaussée. On a simplement concrétisé ce fonctionnement. Le conducteur sait qu'il doit faire attention. Au final, c'est plus sécurisant pour tout le monde."

Il n'y a d'ailleurs pas eu d'accident depuis la mise en place des zones. mais 20 km/h sur un boulevard, est-ce possible sur la durée du tronçon quand on est au volant ? "Moi je n'y arrive pas, répond Danielle, une Valognaise. C'est trop lent. et encore, j'ai une petite voiture. Pour ceux qui en ont une grosse, je pense que c'est impossible."

De plus en plus de communes intéressées

La mesure ne se veut toutefois pas répressive. Jacques Coquelin convient lui même qu'il n'est pas aisé de se limiter à 20 km/h. Mais une telle contrainte appelle de fait à la prudence. "On souhaite que les piétons puissent traverser où ils veulent, et pas seulement sur les passages cloutés." Un vœu exaucé de façon très aléatoire pour le moment...

Reste que le concept séduit des élus, qui pourraient tenter l'expérience dans les années à venir. Bilan pour Danielle, habitante de Valognes : "Pour les piétons c'est une bonne chose, mais pour les automobilistes, non !" L'équilibre ne sera pas facile à trouver.