Dans le Drôme, c’est le moment pour installer les pneus neige

Les premiers flocons de neige sont tombés, comme dans le Vercors. Il doit neiger dans la nuit de dimanche à lundi dans le Diois. De quoi alerter les automobilistes. Dans les garages automobiles, les rendez-vous pour changer ses pneus se multiplient.

"Les pneus neige sont arrivés en septembre. Mais le rush, c’est maintenant." Christophe, le responsable du garage Norauto de Saint-Paul-les-Romans, déambule dans son atelier et pointe du doigt des voitures surélevées "Vous voyez, sur les quatre voitures dans l’atelier, trois concernent l’installation de pneus hiver. "Il suffit qu’il y ait trois flocons et là, il y a une queue sur tout le parking."

Il faut en moyenne une trentaine de minutes pour installer des pneus neige sur une voiture. © Radio France - Victor Vasseur

150 pneus montés dans la journée

Ce samedi, jour férié, pas de neige, encore moins de longues files d’attente sur le parking pour obtenir ses pneus. Et pourtant, en ce moment, 150 pneus sont posés chaque jour. Il faut en moyenne une demi-heure pour changer les quatre roues de la voiture.

S’équiper dès le mois de novembre, c’est indispensable selon Christophe, le patron du garage automobile : "On arrive sur une période hivernale, avec des sols glissants, froids et humides. Aujourd’hui, un pneu été n’est pas adapté. C’est une question de sécurité et de tenue de route."

Eviter les mauvaises surprises

Yann a dû patienter plus d’une heure avant de récupérer sa voiture. Ce Lyonnais vient rendre visite à sa famille qui habite près de Romans-sur-Isère. Il vient changer ses pneus, "par sécurité" dit-il. "On a une maison à la montagne. On est monté il y a une semaine. Il y avait déjà de la neige. On anticipe."

Il craint de vivre de nouveau une mauvaise aventure. "Il y a quelques années, je suis allé à la piscine avec mes quatre enfants. On est sorti, il y avait dix centimètres de neige. Je suis reparti en voiture, et dans les montées, on avait beaucoup de mal, on était obligé de repartir en seconde". "J'ai eu des petites frayeurs tout le long du chemin."

Si vous souhaitez changer vos quatre pneus, comptez en moyenne 250 euros.