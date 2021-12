"On l'attendait impatiemment !" : une nouvelle station-service fait le bonheur de Spézet dans le Finistère

C'est la nouvelle coqueluche de la ville de Spézet : une station-service a été inaugurée le1er décembre. Située en bordure du centre-ville, elle fait le bonheur des habitants et des commerçants du bourg, qui ne bénéficiait plus de ce service depuis une trentaine d'années.

Elle est neuve, elle est belle ! La nouvelle station-service de Spézet. Elle a été dévoilée le 1er décembre par le maire de la commune, Guy Citérin. Un projet qui lui tenait à cœur depuis plusieurs années : « On avait déjà cette envie dans notre campagne en 2013 », confie le nouvel élu. Et quand il parle de cette station, impossible de décrocher le sourire de son visage : « On l'attendait impatiemment ! Notre démarche c'est d'apporter un service de proximité aux habitants. C'est vrai qu'on est un peu à contre-courant. Ça ferme dans toutes les petites commune et nous, on en crée une ! », glisse le maire. C'est la troisième station que connaît la commune, la dernière avait été fermée dans les années 90.

Je passe mes journées à la fenêtre pour regarder ce qu'il s'y passe - Michel, 84 ans.

Une nouvelle venue dans la commune est très bien accueillie par les habitants. Michel habite à deux pas de la station, depuis sa fenêtre il peut observer le ballet des automobiles, et c'est devenu sa nouvelle passion : « Comme ça je vois de chez moi ce qu'il se passe. Souvent je regarde combien il y en a qui passent ! C'est mon plaisir », avoue le retraité de 84 ans en riant.

Maodez Huon lui est plus jeune et il est paysagiste. C'est aussi une très bonne nouvelle : « J'ai souvent besoin de faire le plein et c'est pile poil sur mon chemin. Ça m'évite de faire des détours de plusieurs kilomètres et de perdre du temps », se réjouit le jeune spézetois.

Michel habite juste à côté de la station-service, il est ravi de ce nouveau paysage. © Radio France - Marine Clette

Un carrefour stratégique

Le maire est confiant pour l'avenir de cette station : « Les gens n'ont pas encore pris leurs habitudes mais je voyais déjà ce matin il y avait un petit défilé de voitures. L'objectif est de 800 000 litres de carburant par an. Toutes les autres communes ont multiplié par deux leurs objectifs alors ça va le faire ». La station-service est située au croisement des départementales 82 et 17, au nord-est de la ville. Un carrefour stratégique, explique le maire : « Il y a énormément de circulation ici. La route qui dessert la quatre voies c'est 1 500 véhicules par jour donc il y a du potentiel. Normalement on ne s'est pas trompé ! », s'esclame Guy Citérin.

Côté pratique, la station est ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Plusieurs produits sont disponibles, les sans plombs : SP95-E10 et SP98, le bioéthanol E85, le Gazole et enfin de l'Adblue. Les personnes et entreprises qui le souhaitent pourront obtenir des cartes d’abonnement. Les tarifs sont quelques centimes plus chers qu'à certains endroits mais au bout du compte, l'automobiliste s'y retrouve affirme Christine qui travaille dans la boulangerie du bourg « C'est important pour moi de faire marcher le local. Quelques centimes de plus pour éviter un détour de dizaines de kilomètre ça vaut la peine je trouve », assure la commerçante.

La station va permettre de préserver la dynamique des petits commerces du bourg. © Radio France - Marine Clette

De quoi préserver les petits commerces

La station est gérée par une entreprise locale. Alain Lollier est le gérant de Lollier énergie : « La municipalité m'a sollicité l'année dernière. Je suis originaire de la commune donc j'ai tout de suite dit oui. C'est faire avancer la commune, désenclaver le centre Bretagne et éviter que les personnes partent dans la grande distribution et les villes avoisinantes », déclare le gérant qui se dit fier d'apporter quelque chose à la commune.

Et pour cause : c'est une étape important dans la lutte contre la délocalisation. Spézet compte un peu plus de 1800 habitants. Des riverains qui devaient parfois parcourir plusieurs dizaines de kilomètres pour aller faire le plein. Et en profitaient pour faire leurs courses ailleurs, au grand dam des commerçants locaux. Cette nouvelle station, c'est l'assurance de préserver la consommation locale se réjouit le maire : « Beaucoup de nos habitants allaient faire le plein dans les communes voisines, à 10, 15 ou 16 kilomètres. Et ils faisaient les courses en même temps. Alors que nous, on a tous les commerces qu'il faut sur la commune », affirme le maire.

Johanna travaille dans le bar tabac du bourg et elle détaille : « À Spézet on a une boulangerie, une boucherie, une épicerie, une pharmacie,... Il ne manquait plus qu'une station-service, c'est chose faite ! », sourit la commerçante.

Depuis plusieurs années la ville de Spézet lutte activement pour préserver ses services locaux : les boites aux lettres de La Poste dans les rues et le distributeur automatique de billets en témoignent.