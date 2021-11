Dans le Granvillais, la mobilisation pour la 2x2 voies Granville-Avranches prend de l'ampleur

Ce projet de 2x2 voies entre Granville et Avranches, dont plusieurs portions existent déjà comme les contournements de Sartilly et Marcey-les-Grèves, a été stoppé en mars 2021. Le Département de la Manche avait alors annoncé la suspension de la mise en 2x2 voies de l'axe Granville-Avranches, pour revoir totalement le projet, en raison de nouvelles mesures environnementales plus contraignantes sur les zones humides.

Depuis, des riverains et des entrepreneurs locaux se sont mobilisés pour que le projet ne soit pas abandonné afin de sécuriser et de fluidifier la circulation sur cet axe, où passent en moyenne 12.500 véhicules par jour. D'abord, à travers une pétition cet été. Et désormais, en créant le Collectif pour la 4 voies Granville-Avranches.

Régis Yver, kinésithérapeute et co-gérant d'un commerce à Granville : "Cette 4 voies est essentielle pour le territoire" Copier

Près de 170 chefs d'entreprises, mais également la chambre de commerce et d'industrie, la chambre des métiers et de l'artisanat, des organismes professionnels comme l'UMIH pour la restauration ou la Capeb pour le bâtiment et la plateforme Initiative Granville Terre et Mer ont décidé de rejoindre ce collectif.