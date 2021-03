Dans le Lot, des réflecteurs en bord de route pour empêcher les collisions avec les animaux

Ces piquets installés près de Figeac éblouissent les animaux la nuit, en reflétant la lumière des phares, et les empêchent de traverser. Le risque de collisions diminue alors fortement. Un vrai enjeu de sécurité routière.

Un dispositif inédit en Occitanie est testé depuis quelques jours sur une route du Lot. Des réflecteurs ont été installés pour empêcher les collisions de nuit avec les animaux, sangliers et chevreuils notamment.

Ils ont été mis en place par le conseil départemental, en partenariat avec la Fédération des chasseurs du Lot, et sont testés jusqu'au mois de mai. 125 piquets d’un mètre de haut ont été dressés sur une portion d’un kilomètre, sur la RD 802, dans le nord du département. Une route très fréquentée, et très roulante. Elle permet la jonction entre Figeac et l’autoroute A20.

Avec ce système, quand une voiture arrive, les animaux sont éblouis par les réflecteurs, qui renvoient la lumière des phares vers le bas-côté. "Ce ne sont ni plus ni moins que des miroirs" explique Serge Gouzou, membre du conseil d'administration de la fédération de chasse du Lot. "Ils renvoient la lumière à 180 degrés, et l'animal est surpris. Il marque un temps d'arrêt, et la voiture a le temps de passer". L'animal peut ensuite traverser derrière, avec un risque de collision écarté.

Un enjeu de sécurité routière

Pour les chasseurs, un tel dispositif permet de mieux gérer la faune sauvage, de sauver des animaux, mais surtout, c’est une vraie question de sécurité routière. Certaines collisions peuvent être ultra violentes, et causer des accidents mortels. En octobre dernier par exemple, sur l'autoroute A68 entre Toulouse et Albi, trois sangliers avaient ainsi percuté une voiture. Heureusement l'automobiliste n'a été que légèrement blessée.

La Fédération de chasse d’Occitanie vient d’ailleurs de lancer le projet Via Fauna, avec notamment une carte participative, où chacun peut signaler via une application un animal écrasé sur la route. Un peu comme Waze, où l'on signale une difficulté routière avec son smartphone.

Une carte participative pour signaler les animaux morts sur la route

Quinze jours après le lancement, il y a déjà 250 signalements dans la région explique Johann Roy, en charge du projet Via Fauna à la fédération de chasse d’Occitanie. Du petit oiseau à l’hérisson, en passant par le sanglier, ou le chevreuil, les chiffres sont considérables au niveau national : "il y a une étude qui montre qu'en France il y a 200 à 300 millions d'animaux chaque année qui seraient percutés par des voitures".

Johann Roy insiste aussi sur le coût financier, uniquement pour les accidents avec le grand gibier : "ça représente en tout 180 millions d'euros de dégâts". Serge Gouzou prend d'ailleurs l'exemple du sanglier : "c'est un animal puissant. Quand une voiture heurte un sanglier, parfois elle finit en épave".

Le chasseur lotois indique que ces réflecteurs "ont fait leurs preuves" dans plusieurs départements de l'est de la France, où ils ont été installés il y a quelques années : "les collisions ont baissé de presque 80%".