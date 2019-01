Dans le Nord-Mayenne, un pont s'effondre, la route est coupée pour plusieurs mois

Soucé, France

Une partie de l’ouvrage hydraulique au « Pont de la Touzerais » sur la départementale 201, situé sur la commune de Soucé, dans le nord du département, s’est effondrée en fin d'année dernière.

Le remplacement de l'édifice était déjà prévu par le Conseil Départemental, avant l'effondrement. Les travaux doivent démarrer cette année.

Mais vu la complexité et la technicité du dossier, la circulation sera interdite entre 3 et 6 mois sur cet axe.

Un plan de déviation a été mis en place. Pour aller de Soucé à Couesmes-Vaucé, utiliser la départementale 542 puis la départementale 830 dans l'Orne jusqu’à St Fraimbault et enfin retour en Mayenne par les départementales 223 et 226 jusqu’à Couesmes-Vaucé. Et l'inverse pour se rendre de Couesmes-Vaucé à Soucé.

Les services des transports collectifs ont été informés de ce plan de déviation.