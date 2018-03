Yonne, France

Pourquoi de nouveaux travaux dans l'Yonne

Ces travaux vont permettre de rejoindre à terme les villes d’Auxerre, Migennes et Tonnerre pour fermer la boucle Nord du tour de Bourgogne à vélo. Un itinéraire de plus de mille kilomètres balisé, le long des canaux, des anciennes voies ferrées ou petites routes et chemins de campagnes. Il permet de parcourir à vélo les quatre départements bourguignons en toute sécurité mais l'Yonne avait pris un peu de retard dans la réalisation des travaux. Aujourd'hui la machine est relancée : une piste cyclable est en cours de construction entre Champs-sur-Yonne et Augy. Deux kilomètres 100 pour un coût de 190 000 euros.

Un aménagement indispensable pour tous selon Christophe Bonnefond conseiller départemental «C’est une demande générale de la population mais c’est également un projet touristique pour l’Yonne et la Bourgogne». Ces tronçons entre Champs-sur-Yonne et Augy puis Augy et Auxerre seront réalisés cette année, tout comme une autre partie le long du canal de l’Armançon entre Saint-Florentin et Esnon. L’objectif est qu'en 2022, la cinquantaine de kilomètres manquants aujourd'hui dans notre département soit entièrement aménagée.

les travaux de la vélo route prévus dans l'Yonne © Maxppp - © Conseil départemental de l’Yonne

Pourquoi développer ces voies vertes et pistes cyclables

Tout simplement parce qu'elles correspondent à une forte attente, les modes de déplacements doux, comme on les appelle, sont de plus en plus prisés par les habitants mais aussi par ceux qui découvrent notre département. Savez-vous, par exemple, que la France est la deuxième destination du tourisme à vélo après l’Allemagne grâce justement à ces voies vertes. Dans notre pays, 13 600 kilomètres sont aménagées avec des itinéraires phares comme la Loire à vélo, la vélodyssée sur le littoral atlantique ou encore chez nous le tour de Bourgogne à vélo.

Un atout pour le tourisme dans l'Yonne

Le vélotourisme est une activité en plein développement et de plus en plus d'étrangers visitent la région de cette façon. Selon le baromètre du tourisme à vélo en France, le nombre de séjour à vélo à augmenter de près de 9% en 2016. Par ailleurs, un touriste à vélo dépense en moyenne 68 euros par jour et par personne, les retombées économiques peuvent donc être très intéressantes. On estime par exemple, que dans la partie sud du tour de Bourgogne à vélo, un kilomètre de vélo route rapporte 23 000 euros par an.