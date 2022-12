Dans le secteur de Savigné-sur-Lathan, une pétition pour l'élargissement des routes départementales

"On roule sur des routes low cost, ça ne peut plus durer !" Emmanuel Bouchenard est très agacé par l'état des routes départementales dans le secteur de Savigné-sur-Lathan, au Nord-Ouest de l'Indre-et-Loire. Tellement agacé que le président du collectif citoyen des vallées du Lathan et de la Romer a décidé de lancer une pétition en ligne , mi-décembre, pour que les choses changent. Lundi, elle récoltait près de 80 signatures.

"On a quatre routes qui posent problème dans les environs", poursuit Emmanuel Bouchenard. Il cite les RD57, RD64, RD71 et RD69, où il nous emmène en voiture, pour réellement voir de quoi il retourne. "C'est la route qui va jusqu'à Souvigné, elle est très empruntée par les gens qui vont travailler dans la métropole de Tours car les GPS donnent systématiquement la priorité à la RD69 plutôt qu'à la route qui passe par Cléré-les-Pins." Alors que le gain de temps n'est que d'une ou deux minutes.

Une route qui fait à peine 4 mètres de large par endroits

"Vous voyez, c'est une route qui par moment dispose de rives en calcaire pour éviter de prendre l'herbe et de glisser dans le fossé. Et à d'autres endroits, vous avez du béton coulé." Et quand on roule dessus, la voiture vibre, ce qui peut provoquer quelques dégâts dans l'habitacle. "Comme ce sont des poutres béton striées, je connais des gens qui ont dû changer des biellettes de direction ou des supports d'amortisseur, explique Emmanuel Bouchenard. Or, on ne peut pas tout le temps les éviter. On est obligé de rouler dessus quand on croise quelqu'un qui arrive en sens inverse puisqu'à certains endroits, la route fait à peine 4 mètres de large. On est en plus obligé de freiner et, en quelques sortes, de céder le passage en se décalant. Ça devient dangereux, d'autant plus avec les camions, qui restent autorisés sur cette départementale."

Comme lui, Marielle et Olivier, deux habitants de Savigné-sur-Lathan aimeraient des travaux d'élargissement d'urgence. Mais rien ne bouge. "Le secteur est un peu délaissé, disent-ils. Pourtant, il y a plus d'habitants et de personnes qui empruntent ces routes. Très régulièrement, ils remettent du falun sur la bas-côté mais c'est du rafistolage."

La RD69 est notamment l'une des routes qui posent problème. © Radio France - Adrien Bossard

"Notre réseau routier est resté dans son jus"

Le maire de Savigné-sur-Lathan, Hughes Brun, s'associe à la colère des habitants. "Notre réseau routier est resté dans son jus. Ça fait 50 ans qu'on roule sur les mêmes routes. Elles étaient faites, à l'époque, pour des 4L ou des Renault 5. Maintenant, la plupart des véhicules sont de type SUV. Et ce n'est plus adapté."

Contacté, le vice-président du conseil départemental en charge des transports, Patrick Michaud, a bien pris connaissance du courrier qui a été envoyé par le collectif citoyen des vallées du Lathan et de la Romer. Il assure qu'il a mobilisé les services pour faire un état des lieux de la situation et voir s'il faut effectivement faire des travaux. Chaque année, le conseil départemental investit 9 millions d'euros pour la rénovation et l'entretien des routes en Indre-et-Loire.