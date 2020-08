Dans le Sud-Manche, des ateliers de prévention plutôt que des amendes pour les petits excès de vitesse

"Bonjour Monsieur, on vous a informé de votre excès de vitesse ?" "Oui", répond un peu gêné Gérard, un vacancier eurois, aux gendarmes. Flashé à 146 km/h au lieu de 130 sur la route du retour, il a choisi de s'arrêter une demi-heure pour éviter une amende de 45 € et le retrait d'un point.

Au programme, simulateur de choc et rappels sur l'alcool et la vitesse. "C'est bien de faire ça, note le conducteur, quand on a jamais eu de choc, ça surprend."

Une opération inédite mise en place grâce au feu vert du procureur de la république de Coutances. "En période de chassé-croisé, les petits excès de vitesse peuvent amener des dangers réels, pour les conducteurs et pour les autres usagers de la route", rappelle le capitaine Gilles Iglesia de l'escadron départemental de sécurité routière de la Manche

"C'est simple, comme la Covid !"

Il n'y a pas que les responsables d'infractions qui peuvent tester les différents ateliers, tous les conducteurs sont invités à recevoir ces piqûres de rappels explique le sous-préfet d'Avranches, Gilles Traimond : "C'est comme la Covid, c'est très simple d'avoir les bons gestes qui permettent de diminuer au maximum les risques d'accidents de la route."

Les gens l'ont compris pour le masque et la distanciation sociale, il suffit qu'ils le comprennent pour la route.

Le dispositif ne sera pas reconduit tous les week-end du mois d'août, il mobilise trop de moyens mais l'opération devrait être renouvelée ponctuellement dans les prochaines semaines.