Dans le tram de Caen, une ligne parfumée pour les personnes handicapées

Reconnaitre grâce à un parfum la ligne de tram dans laquelle on vient de monter : c'est le but de la fragrance, diffusée depuis ce lundi dans une ligne du tramway de l'agglomération caennaise. Une expérience inédite en France, et dont le but est d'aider les personnes en situation de handicap à se repérer.

Masques sur le nez et, pour beaucoup, un peu enrhumés, les voyageurs ont un peu de mal à sentir la nouveauté. "Quoique si, en enlevant un peu le masque, sourit Anita, on sent quelque chose... ça sent le Febreze !" Alors pas tout à fait. "Ce sont en fait des notes de mandarine, d'anis, de violette, de jasmin et de musc" détaille Maxime Foret, le référent accessibilité chez Keolis. Et il souligne que si le parfum est discret, c'est parce qu'il s'agit d'une expérimentation. "On a choisi d'y aller par petites doses au début pour que l'odeur ne soit pas trop entêtante".

Cette information olfactive vient s'ajouter aux annonces visuelles et sonores bien connues des passagers. L'objectif est de faciliter la vie d'un maximum de voyageurs. "On pense naturellement aux personnes non ou mal voyantes, mais il y a aussi les personnes qui ne savent pas lire, ou qui ne parlent pas notre langue". Ce parfum est en tous cas très utile quand plusieurs lignes de tram empruntent la même voie. "Ce qui est le cas sur quatre arrêts dans le centre ville de Caen".

Vivez cette expérience olfactive inédite avec France Bleu Normandie ! Copier