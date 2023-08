Dans le Val d'Oise, l'accidentalité diminue sur les routes en 2023 par rapport à 2022

Le nombre de blessés et d’accidents a connu une baisse significative en 2023 par rapport à 2022 dans le Val d'Oise. En 2023, 13 personnes sont décédées sur les routes du Val d'Oise, contre 17 en 2022, soit une baisse de 24%. 360 accidents ont été recensés en 2023 contre 392 en 2022, soit une baisse de 8%.

En juillet 2023, le nombre d'accidents est identique à 2022 et s'élève à 53. 1 personne est décédée et 9 personnes ont été gravement blessées en juillet 2023 sur les routes du Val d'Oise, contre 2 morts et 13 blessés graves en juillet 2022.