Le conseil départemental du Val-de-Marne anticipe le déconfinement le 11 mai. Pour aider et inciter les salariés qui doivent retourner au travail, à éviter les transports en commun, la collectivité a décidé d'aménager trois nouvelles pistes cyclables temporaires, soit 40 kilomètres de voies réservées uniquement aux vélos.

Des pistes sanitaires sur les principaux axes routiers

Le chantier a démarré ce lundi 4 mai, au niveau de la porte de Vincennes. "On réalise une portion d'1,8 km entre Saint-Mandé et le château de Vincennes", explique Pierre-Henri Berland, le directeur des travaux. Sur l'avenue Gallieni, la piste temporaire a été marquée au sol à la peinture jaune et des balises sont positionnées au début de la voie. Le département a maintenu les places de stationnement sur le côté pour les voitures "tout en respectant 50 centimètres de distance pour qu'on puisse ouvrir une portière sans risque de faire tomber un cycliste".

Éviter les bouchons sur la route

Pour créer ces pistes sanitaires, le conseil départemental va dépenser un million d'euros. Un investissement qui en vaut la peine selon Pierre Garzon, vice-président en charge des transports : "On ne peut pas imaginer que les 5 millions de franciliens qui prennent le métro ou le RER vont prendre leur voiture le 11 mai, ça va créer des bouchons monstrueux, ce n'est pas possible". L'idée est donc de créer autant de pistes cyclables temporaires sur les axes routiers les plus importants du Val-de-Marne et en doublant, si possible, le tracé des différentes lignes de métro (1,7,8) et du RER. qui traversent le territoire.

Dans le Val-de-Marne, le chantier des pistes cyclables sanitaires est lancé Copier

Les cyclistes sont ravis

Si ces pistes sanitaires doivent être ouvertes officiellement à partir du 11 mai, certains cyclistes en profitent déjà. Gilbert, a testé et validé : "C'est très agréable et ça me permet de circuler et d'aller faire une commission à Saint-Mandé, ça manquait... et j'espère que ce sera définitif". Transformer le temporaire en définitif ? Pourquoi pas, répond Pierre Garzon. De toute façon, pour l'élu, ces pistes sont amenées à être utilisées pour un bon moment, "tant qu'on aura pas trouvé de vaccin contre le Covid, on va devoir éviter les transports en commun, même masqués".

Du côté des associations, on se réjouit évidemment de voir ces pistes voir le jour aussi rapidement. "Ça n'a jamais bougé aussi vite que maintenant. Souvent, les collectivités locales nous rétorquent qu'elles réfléchissent à un plan mais ça prend des années, alors que là, en 15 jours, on a quelque chose de provisoire, pas parfait certes, mais ça le mérite d'être là", affirme Franck-Olivier Torro, membre de l'association Vincennes à Vélo et chef de projet du Vélo Express à l'Association française pour le développement des véloroutes et des voies vertes.