Dans les Alpes-de-Haute-Provence, le retour aux 90 km/h sur certains tronçons de routes

Après les Hautes-Alpes c'est au tour des Alpes de Hautes Provence de faire marche arrière sur la vitesse autorisée sur les routes départementales. Le département a voté le retour aux 90KM/H sur 9 tronçons.

Cela représente 90 kilomètres sur les 2475 que compte le département. La mesure doit encore être validée par la préfecture.

Une décision prise après une étude d'accidentologie selon Jacques Brès, vice-président en charge des routes au conseil départemental : "Les routes sont larges, en bon état, pas de sortie intempestive ou dangereuse et ce sont des axes structurants du département."

L'avantage selon lui, c'est que les automobilistes respecteront plus les limitations : "Quand on est sur une route qui passe à 70 sur une portion, si on est à 80, on lève pas le pied. Si on est à 90, on lève le pied et on freine."

L'entrée en vigueur est prévue pour la fin du mois de juin.