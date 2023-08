Dans les bureaux d'Aleop à Laval, on prépare la rentrée des transports scolaires en Mayenne

Derniers jours avant la rentrée des classes lundi prochain pour les élèves mayennais. C'est le rush dans les bureaux d'Aleop à Laval, le réseau de transport des Pays de la Loire, pour organiser les transports scolaires pour la rentrée. Au total, 13.000 élèves vont emprunter les transports scolaires chaque jour cette année. On s'est glissé dans les coulisses pour suivre ceux qui répondent au téléphone ou qui vous reçoivent sur place pour organiser le transport de vos enfants pour cette rentrée.

"Un renfort indispensable"

Pour répondre à tout le monde et gérer l'afflux des familles, la Région a recruté trois agentes supplémentaires cet été et il a fallu leur faire de la place. "Habituellement, c'est notre salle de réunion, mais là, on a tout déménagé et on a installé trois bureaux", décrit Fabien Poulin, le chef de service Aléop en Mayenne. "Ces personnes-là sont là vraiment pour nous appuyer et sont dédiées sur la mission, c'est vraiment un renfort qui est indispensable pour nous", insiste-t-il. Le téléphone n'arrête pas de sonner et le travail ne manque pas. "On répond aux mails, on accueille les gens, ils font leur inscription en ligne et quand ils ont besoin d'une petite information ou un blocage, ils nous appellent", explique Jeanne Marie, l'une de ces agentes, "on fait le nécessaire, mais ça se passe bien".

Amélie, Anaïs et Mélissa s'occupent du transport adapté en Mayenne. © Radio France - Alexandre Frémont

"On a besoin d'une équipe formée et compétente"

Dans le bureau d'à côté, on s'occupe du transport adapté. Là aussi, le téléphone s'enflamme. "C'est très intense", souligne Mélissa, une des trois agentes du bureau, "on a besoin d'avoir un travail au cas par cas et donc besoin des personnes qui sont disponibles pour traiter toutes les situations particulières". Il y a eu quelques couacs l'an dernier avec un prestataire, la Région a donc fait en sorte que tout se passe bien cette année. "On a fait le nécessaire", détaille Violaine Allais, directrice déléguée aux mobilités à la Région.

Elle salue le travail de tous les agents, "on a besoin d'une équipe qui soit formée, qui soit compétente et d'une bonne relation avec les parents et les entreprises". Et au total, ils sont 15 agents mobilisés sur le site de Laval pour que tous les élèves mayennais puissent avoir un bus ou une navette à la rentrée. La Mayenne compte 340 circuits pour plus de 2.500 arrêts desservis dans le département.