Déconfinement : dans les bus Sankéo, 20 passagers maximum et port du masque obligatoire

La circulation des bus Sankéo va reprendre sur l'ensemble des lignes de l'aglomération de Perpignan à partir de ce lundi 11 mai. Pour cette première semaine de déconfinement, les horaires correspondent à ceux habituellement proposés en période de vacances scolaires (sauf les lignes 11, 15, 16 et 21 qui conservent les horaires normaux). À partir du 18 mai, les horaires devraient revenir à la normale.

L'ensemble des transports scolaires est assuré dés mardi 12 pour les élèves de primaire et de maternelle. Le service de soirée fonctionne normalement de 20h30 à 22h30 depuis la gare vers les 36 communes de Perpignan Méditerranée Métropole.

Mesures sanitaires renforcées

Comme dans l'ensemble des transports en commun, le port du masque est obligatoire pour monter dans un bus (sauf pour les écoliers). À l'intérieur, une partie des sièges sera neutralisée pour garantir un distance minimale d'un mètre entre chaque passager.

Dans ces conditions, seuls 20 voyageurs pourront monter simultanément à bord d'un bus strandard, et 40 dans un bus articulé. Des équipes de contrôleurs et médiateurs seront mobilisées aux arrêts pour expliquer et faire respecter ces consignes

Deux fois par jour, les véhicules feront l'objet d'une désinfection intégrale par brumisation de produits bactéricides, fongicides et virucides, à raison de deux fois par jour. Les accoudoirs, barres d’appui, boutons d’arrêt et rebords des fenêtres seront également minutieusement désinfectés.

Paiement sans contact grâce au téléphone

Dés ce lundi, Sankéo propose aux voyageurs une nouvelle solution de paiement et de validation sans contact, en téléchargeant l'application Seamless sur un téléphone portable. Déjà en fonctionnement à Valence, Saint-Malo, Toulon et au Cap d’Agde, elle permet d'acheter son ticket directement sur son smartphone et de le valider en montant dans le bus, en passant l'écran devant une borne.

L'application est gratuite et permettra de bénéficier d'un prix plus bas (un euro le ticket au lieu de 1,30 €).