Neau, France

D'abord, il y a un enjeu de sécurisation de la voie ferrée. Le drame de Millas, en fin d'année dernière, la collision entre un TER et un car scolaire, rappelle qu'il existe partout en France des passages à niveaux dangereux. Celui de Neau est inscrit sur une liste rouge, il est considéré comme prioritaire. La Préfecture de la Mayenne entend interdire, le plus vite possible, les transports scolaires dans ce secteur.

5 passages à niveau supprimés

4 autres seront également supprimés, du côté de Brée. A terme, les routes traversant ces passages à niveau n'existeront plus. Ce qui nous amène au deuxième enjeu du projet. Une circulation plus fluide dans la traversée des villages, des nuisances moins importantes pour les habitants.

Les contournements de Neau, Brée et Montsûrs sur les rails

Neau et Brée auront leurs déviations. Le contournement de Montsûrs est également dans les tuyaux. Ainsi, et c'est le dernier enjeu du chantier, une route plus sûre et plus rapide pour rejoindre, depuis Laval, les Coëvrons, et pour l'attractivité économique c'est un bon point selon les élus du coin. L'enquête publique va démarrer le 1er février. 40 millions d'euros d'investissement au total. Si tout se passe bien, s'il n'y a pas de recours et si les délais de construction sont respectés, ce nouvel axe, sans passages à niveau, sera mis en service en 2023.