L'aéroport Nice-Côte d'Azur transporte 13 millions de passagers par an et vit sa période la plus faste pendant l'été.

Nice, France

Les chiffres font tourner la tête : chaque jour, plus de 400 avions décollent ou se posent à l'aéroport Nice-Côte d'Azur. Soit 13 millions de passagers par an. C'est le premier aéroport de province en terme de fréquentation. Des passagers qui sont parfois difficiles à gérer, notamment avec la chaleur. "Il faut bien voir qu'un passager est stressé quand il arrive à l'aéroport, il ne sait pas forcément où il doit se rendre. On est là pour faire en sorte que tout se passe au mieux", explique Eric Servetti, le manager du Terminal 1.

Réguler les arrivées d'avion

Au poste de contrôle et d'exploitation, on gère les arrivées d'avion et on attribue tous les services nécessaires : place de parking, porte d'arrivée, acheminement des bagages ... Un travail colossal avec autant d'avions qui arrivent chaque jour. Le risque principal c'est la saturation de l'aéroport, qui est particulièrement petit pour sa fréquentation. Un incident qui arrive, heureusement, assez rarement.