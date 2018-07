Paris, France

Depuis 2014, c'est chaque été la même chose. Des travaux qui peuvent parfois agacer mais qui sont pourtant indispensables. Vous l'avez sans doute remarqué si vous utilisez les transports en commun. Jusqu'au 26 août prochain la circulation du RER A est totalement interrompue entre Charles de Gaulle Etoile et Gare de Lyon. La raison ? La RATP renouvelle les voies de cette ligne avec, au total, 2 kilomètres de voies ferrées flambant neuves, 3.500 traverses et plus de 6 mille mètres cubes de ballast. Un chantier gigantesque mais impératif.

Après 40 ans de service il fallait changer ces voies usée par un trafic de plus en plus important et de plus en plus lourd. En dix ans, le nombre de voyageurs a augmenté de 20%, et le tonnage des rames de 50%. Du coup le nouveau matériel est plus robuste. Fini les traverses en bois, elle seront désormais en béton.

Dans le tunnel entre Aubert et Chatelet © Radio France - Hugo Charpentier

Le tronçon central du RER A est donc en train de faire peau neuve, jour et nuit, et 24 heures sur 24 pendant lesquelles 400 personnes se relaient pour que tout soit prêt à la rentrée.