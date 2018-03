Le Symphony of the Seas a quitté les chantiers de Saint-Nazaire où il a été construit il y a une semaine. Il entame sa croisière inaugurale en Méditerranée. Nous avons pu embarquer à bord entre Malaga et Barcelone.

Des boutiques, des allées sinueuses, 12.000 plantes tropicales, des quartiers, des immeubles…On se croirait dans une ville, et pourtant nous sommes en pleine mer, à bord du Symphony of the seas.

Le paquebot de 66 mètres de large, 362 mètres de long est le plus grand du monde. Avec ses 18 ponts, ses 24 ascenseurs, sa vingtaine de restaurants, il peut accueillir plus de 6600 passagers au total.

Une ville flottante

A bord, sept quartiers distincts comme celui de Central Park, une patinoire se transformant en "laser game", un casino, le fameux ultimate Abyss, le plus grand toboggan en mer. Une chute vertigineuse de plus de 10 étages. La plate-forme de départ pour le grand frisson est translucide. Sous nos pieds, on est dans le vide. On voit le sillage du paquebot.

Le casino du Symphony of the seas © Radio France - Mikaël Roparz

A bord du Symphony of the seas © Radio France - Mikaël Roparz

Un des quartiers du Symphony of the Seas © Radio France - Mikaël Roparz

Le navire dispose aussi d’une trentaine de Suites, dont une suite familiale de luxe, avec un toboggan intérieur, un jacuzzi privé ou encore une machine à popcorn. Comptez 10.000 euros pour une semaine pour la suite la plus imposante, l’Ultimate Family Suite, un espace de 120 m2.

Le navire est plus rapide et plus silencieux que son frère jumeau l'Harmony of the seas. Il a été construit en deux ans.

Bionic Bar : dans le Symphony of the seas, ce sont des robots qui préparent votre cocktail © Radio France - Mikaël Roparz

La croisière inaugurale débutera officiellement le 7 avril.

Le paquebot rejoindra Miami son port d'attache en novembre 2018

Pour s'assurer que tout fonctionne bien à bord, une vingtaine de salariés des chantiers STX de Saint-Nazaire ont fait le voyage jusqu'à Barcelone. Il s'agissait pour eux de former l'équipage.

Guillaume Paupelain salarié de STX est resté à bord du Symphony of the seas jusqu'à Barcelone pour former l'équipage Copier

Le Symphony of the seas est le 25ème navire de la flotte Royal Caribbean.

Il naviguera en Méditerranée jusqu’à l’automne et rejoindra son port d’attache Miami.

Le Symphony of the Seas dans le port de Malaga en Espagne © Radio France - Mikaël Roparz