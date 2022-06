Dans les Deux-Sèvres, Pas-de-Jeu dit stop aux poids lourds

Les poids lourds de plus de 3,5 tonnes n'ont plus le droit de traverser Pas-de-Jeu à partir de ce mardi 7 juin 8 heures.

L'arrêté entre en vigueur ce mardi 7 juin à 8 heures. Les poids lourds de plus de 3,5 tonnes ne peuvent plus passer dans Pas-de-Jeu, commune de 375 habitants du nord Deux-Sèvres située sur la route entre Thouars et Loudun dans la Vienne. Les habitants sont excédés depuis des années par le passage des camions. Près de 1000 par jour selon un comptage d'octobre 2020. Une déviation au niveau des Trois Moutiers dans la Vienne allait en amener quelques centaines de plus.

C'est sécuritaire avant tout

"C'est sécuritaire avant tout", lance Maryline Gelée, la maire de Pas-de-Jeu. "On frôle les murs avec les camions. Je n'ai pas pris cet arrêté de gaieté de cœur. On a sécurisé l'école et la mairie mais aujourd'hui je ne peux pas faire plus", explique l'élue. La proposition du conseil départemental d'installer des feux tricolores, n'était pas une solution pour Maryline Gelée.

Enfin on va avoir un peu de répit

Une mesure qui soulage les habitants. Une pétition avaient été lancée pour faire bouger les choses, elle avait recueilli une centaine de signature. Bruno habite sa maison sur l'axe principal depuis 18 ans. Il se félicite de la nouvelle. "C'est très bien, enfin on va avoir un peu de répit". Son quotidien jusqu'ici, "des camions à partir de 5h et jusqu'à 20h-21h. Alors on ouvre un peu et puis après on s'enferme parce qu'il y a des nuisances".

Ces nuisances sont multiples."Vous avez des maisons qui sont dégradées, c'est tellement étroit qu'une charpente de maison a été déplacée, les panneaux on les change régulièrement. Et puis la pollution", détaille Maryline Gelée. La maire de Pas-de-Jeu explique qu'il y a eu une concertation avec les Départements des Deux-Sèvres et de la Vienne. L'arrêté à également été transmis au syndicat des transports routiers de marchandises. "Il y a des itinéraires qui vont bien à côté sans avoir à passer sur Pas-de-Jeu", conclut-elle.