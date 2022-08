Le trafic des trains interrompu dans les Landes après un accident de voyageur à Pessac

Tous les trains sont à l'arrêt entre Bordeaux et Mont-de-Marsan et entre Bordeaux et Hendaye, ou Tarbes, via Dax, depuis 16h ce mercredi. D'après la SNCF, c'est parce qu'une personne a été heurtée par un train à Pessac.