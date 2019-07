Dans les nouvelles rames du tram de Caen, les voyageurs conquis

Le tram est gratuit tout ce week-end, dans l'agglomération de Caen-la-mer. L'occasion pour les Caennais de découvrir ce nouveau mode de transport, après un an et demi de travaux.

Caen, France

Arrêt Université, sur la ligne Hérouville Saint-Clair - Ifs Jean-Vilar. Il reste 9 minutes d'attente, et Adrien a hâte de monter dans le nouveau tram : "C'est la première fois ! Je pense qu'à l'intérieur, on pourra voir les beaux paysages." Avec ses parents et sa petite sœur d'un an, ils ont raté de peu une rame en achetant des billets... "On ne savait pas que c'était gratuit !", explique Marie, la maman.

Le tram qui arrive est bondé. Il faut jouer des coudes pour se frayer une place à l'intérieur. Charles, le papa d'Adrien, a bien connu l'ancien TVR : "il y a longtemps, quand j'étais étudiant. Il était souvent en panne ! Celui-ci a l'air plus grand à l'intérieur, et plus doux dans sa circulation." Marie, elle, a du mal à se rendre compte : trop de monde.

Du monde curieux de découvrir le Citadis flambant neuf... Tous semblent convaincus : "beau" selon Andrée, "moins bruyant que l'ancien" pour Christophe, "spacieux" d'après Roger... Il n'y a que Bernard pour y trouver à redire : "ça manque de places assises par rapport à l'autre, pour les enfants et les personnes âgées."

Meilleur affichage et barres design

Trois arrêts plus tard, c'est la descente pour Adrien et sa famille, plutôt satisfaits par cette première promenade. "L'affichage est plus efficace, on s'y retrouve davantage !" souligne Marie. Porte-bébé sur le ventre, elle a trouvé le trajet plus confortable qu'avec une poussette, malgré l'affluence. Le petit garçon de 7 ans, lui, a trouvé ça "très beau. Pour tenir debout, c'était un petit peu compliqué mais il y avait des barres !"

"On recommencera peut-être !" sourit Charles. Adrien, lui, espère bien que le tram entrera dans les nouvelles habitudes familiales à la rentrée.