Dans les Pyrénées-Orientales, la Nationale 116 régionalisée, une première en France

Est-ce que ça pourrait relancer le projet de voie rapide deux fois deux voies entre Ille-sur-Têt et Prades ? Le Premier ministre Jean Castex l'annonce ce matin dans un communiqué de presse : l'État va transférer à titre expérimental, avec dotation financière (non chiffrée à ce jour) la gestion de la Nationale 116 au conseil régional d'Occitanie.

Selon l'ancien maire de Prades, il s'agira d'une première en France dans le cadre de la nouvelle loi de décentralisation (La loi "4D" sera examinée à partir du 5 juillet prochain au Sénat). Cette annonce, qui intervient à moins d'un mois des élections régionales, a été accueillie favorablement par la présidente sortante de la Région Carole Delga (PS).

"L'État ne sait pas s'occuper des bijoux de famille !" François Calvet, sénateur des PO

"Il s'agit d'un jour historique pour le département", explique sur France Bleu Roussillon le sénateur (LR) des Pyrénées-Orientales François Calvet qui milite depuis plusieurs décennies pour la rénovation et la modernisation de la N 116. Même si à ce jour, aucune somme n’est avancée quant à la dotation de l'Etat, François Calvet se montre résolument optimiste : "Je me base sur les exemples précédents : à l'époque, l'État ne s'occupait pas convenablement des collèges et des lycées et la décentralisation a permis des améliorations considérables par les régions et les départements. Nous sommes dans le même cas de figure. L'État ne sait pas s'occuper de ses bijoux de famille ! C'est très difficile d'obtenir de l'État des travaux alors que la Région est plus proche de nous et a d'avantage intérêt à désenclaver les vallées pyrénéennes."