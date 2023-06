Dans les Pyrénées-Orientales, le trafic des trains de marchandises au ralenti

Olivier GOT

Le projet a fait l'effet d'une bombe chez les cheminots. Le 23 mai dernier, le gouvernement a annoncé son intention de démanteler l'entreprise Fret SNCF afin d'éviter d'avoir à rembourser une dette 5,3 milliards d'euros que la Commission européenne pourrait considérer comme des aides d'Etat illégales. Dans les Pyrénées-Orientales, les syndicats estiment que cela concerne 165 lignes et que 82 postes de cheminots sont menacés .

Depuis cette annonce, de très nombreux agents de Fret SNCF dans le département n'ont pas repris le travail. "Aujourd'hui, ils sont psychologiquement inaptes à conduire un train" explique Mickaël Meusnier, de la CGT cheminots. "On vous annonce la mort dans six mois ou un an ! Pas d'avenir. Là tous les agents sont soit en droit de retrait, soit en arrêt maladie ou comme moi en grève. Il n'y a quasiment aucun conducteur de SNCF Fret à Perpignan qui travaille".

Par conséquence, le train des primeurs, le célèbre Perpignan-Rungis, est à nouveau à quai. "Il est totalement à l'arrêt" confirme Nicolas Serres, de FO Cheminots. "Il fait partie des 'fluxs' qu'on va nous retirer. En sachant de quelle façon on s'est battus pour rouvrir cette ligne, ça met encore plus un coup au moral des collègues".