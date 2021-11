Dans les Vosges, la route des crêtes fermée à partir du 15 novembre

Avec l'offensive du froid et les premières chutes de neige, le conseil départemental des Vosges annonce la fermeture de la route des crêtes et de ses accès à partir du lundi 16 novembre.

C'est un signe que l'hiver arrive. Après de premières chutes de neige et une nette baisse des températures ces derniers jours, le conseil départemental des Vosges annonce, en concertation avec son homologue du Haut Rhin la fermeture de la route des crêtes à compter du lundi 15 novembre à partir de 16 heures. Cet axe qui relie les Vosges à l'Alsace est déneigé et rendu disponible à la circulation au printemps.

Dans le détail, plusieurs axes seront fermés.

Côté vosgien :

- RD 61 du col de la Schlucht au col du calvaire (l’Alsace)

- RD 430 de la ferme de Breitzhousen au Rainkopf

- RD 34a (route des Américains) depuis le col du Bramont jusqu’à la route des crêtes

Côté alsacien :

- RD 431 entre Uffholtz et la ferme du Freundstein ;

- RD 5 III entre Wattwiller et l’intersection avec la RD 431 ;

- RD 431 entre le Markstein et le Grand Ballon ;

- RD 430 entre le Rainkopf et le Markstein ;

- RD 27 du col du Platzerwasel au Breitfirst (carrefour avec la route des Crêtes).

- RD 5 bis III (route des Américains) de son intersection avec la route des crêtes et la limite du département des Vosges ;

- la RD 148 entre le Col du Calvaire et la limite avec le département des Vosges ;

- la RD 148 et la RD 138 entre le Col des Bagenelles et le Col du Bonhomme, via le Col du Pré aux Raves.