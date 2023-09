Dans quelles villes d’Ile-de-France est-il le plus agréable de circuler à pied ?

Vincennes, Magny-les-Hameaux… plusieurs villes d’Ile-de-France sont très bien classées par le baromètre des villes et villages marchables, publié ce mardi.

263 communes évaluées

Pour établir ce baromètre, le collectif « Place aux piétons » (qui regroupe le Club des villes et territoires cyclables et marchandes, la Fédération française de randonnée, Rue de l’Avenir et 60 millions de piétons) propose aux internautes de noter leur expérience de piéton en ville sur plusieurs critères : Le ressenti global, la sécurité, le confort, l’effort de la ville ou l’aménagement de services. Au total, 263 villes ont ainsi été évaluées.

Vincennes et Magny-les-Hameaux se distinguent

Parmi les bons élèves franciliens, on retrouve Vincennes (classé A) et Magny-Les-Hameaux (classé A+). Pour les communes qui ont entre 50.000 et 99.999 habitants, Vincennes arrive en tête du podium des villes les plus agréables pour les piétons, suivie par Versailles et Asnière-sur-Seine.

Des villes franciliennes parmi les mauvais élèves

La ville de Paris est elle classée E, tout comme Anthony (Hauts-de-Seine), Créteil, Palaiseau, Pantin, Saint-Cyr-l'Ecole, Saint-Denis et Saint-Maur-des-Fossés.

La plus mauvaise note, G est attribuée à deux villes : Marseille et Villejuif. Alfortville, Aubervilliers, Maisons-Alfort, Melun et Villiers-sur-Marne écopent d'un F.

En moyenne, la note globale de l'ensemble des 263 communes évaluée est D.

Globalement, les piétons qui ont répondu à l’étude souhaiteraient des chemins plus larges, bien entretenus et sécurisés. Ils voudraient aussi que le trottoir soit réservé aux déplacements à pied, et que les véhicules qui s’y garent soit davantage sanctionnés.